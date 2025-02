Bil Araújo afirmou que fama subiu à cabeça de Juliette - Reprodução/Instagram

Bil Araújo afirmou que fama subiu à cabeça de Juliette Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2025 19:38

Rio - Bil Araújo, ex-integrante do "BBB 21", participou de uma brincadeira no podcast "Mussi de Climão" e afirmou que colocaria Juliette na Xepa. O empresário detonou a postura da ex-colega de confinamento após o fim do reality show.

fotogaleria "Vai para Xepa. [Tem] Síndrome da celebridade. Mudou muito aqui fora", apontou. Ao ser perguntado se a fama subiu à cabeça da artista, o ex-BBB respondeu de maneira afirmativa. "Subiu. Mas faz parte, né? É o jeito que ela queria seguir, que ela queria se posicionar".

O ex-BBB relatou que não manteve amizade com a campeã da sua temporada. "Hoje eu sou amigo de muita gente, mas não quer dizer que ela tem que ter minha amizade, ser amiga minha", disse.