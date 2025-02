Justin Bieber - Reprodução/Instagram

Justin BieberReprodução/Instagram

Publicado 20/02/2025 17:00 | Atualizado 20/02/2025 17:02

Rio - Nesta quinta-feira, 20, Justin Bieber despertou a curiosidade dos fãs ao publicar um texto reflexivo nas redes sociais. Casado com Hailey Bieber, o cantor abordou temas como maturidade, crescimento pessoal e as mudanças que vem enfrentando em sua vida.

fotogaleria



"É hora de crescer! Mudar é sobre deixar ir, não se esforçar mais! Você está cansado de tentar seguir todas as regras na esperança de obter os resultados que deseja? Descobri que o amor é mais poderoso do que regras", iniciou Justin, que é pai de Jack Blues Bieber. "É hora de crescer! Mudar é sobre deixar ir, não se esforçar mais! Você está cansado de tentar seguir todas as regras na esperança de obter os resultados que deseja? Descobri que o amor é mais poderoso do que regras", iniciou Justin, que é pai de Jack Blues Bieber.

"Eu tentei seguir as regras. Não sou bom nisso. Mas você não precisa seguir regras para entrar em uma vida de amor, você apenas recebe. ENTRE NA VIDA DE AMOR! Deus sempre nos concede amor! É uma de Suas promessas! Ao receber o amor de Deus, você começa a mudar e passa a seguir o amor", prosseguiu o artista.



"Você não se esforça para amadurecer! Você deixa ir para amadurecer! Hoje, estou deixando ir e lembrando: o peso da mudança não está sobre mim. O peso está sobre Deus. Então, entrego todas as minhas inseguranças e medos a Ele nesta manhã, porque sei que Ele os recebe de bom grado. Estou pedindo a Jesus para, genuinamente, me ajudar simplesmente com o próximo passo hoje", finalizou.