Priscilla vive um relacionamento com o DJ André Laudz - Reprodução/Instagram

Priscilla vive um relacionamento com o DJ André LaudzReprodução/Instagram

Publicado 20/02/2025 18:34

Rio - A cantora Priscilla falou sobre o namoro de quase dois anos com o DJ André Laudz e revelou que os dois nunca tiveram uma briga. Em vídeo compartilhado no TikTok, a cantora explicou a dinâmica de seu relacionamento.

fotogaleria "Sim, chocante. Todo mundo fala: 'é normal brigar porque somos diferentes'. Eu desmistifiquei no meu relacionamento essa coisa de que brigar é normal. Eu quero ressaltar aqui que quando eu digo que a gente nunca brigou, não quer dizer que a gente nunca passou por conflitos. A gente já passou por obstáculos, problemas… a gente sempre tem conflitos nas nossas personalidades, porque eu tenho uma muito diferente da dele", disse.

Priscilla contou que é uma escolha evitar discussões intensas. "A resolução de um problema não vem só através da briga. Eu acho que isso acontece quando a gente quer provar a nossa razão para o outro. Dentro de um relacionamento, seja amoroso ou outro, quando a gente quer resolver um conflito, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tem para dizer, entender a perspectiva do outro e dialogar."