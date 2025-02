Dilsinho e o duo Calema - @nunopinto / Divulgação

Publicado 20/02/2025 13:02

Rio - Dilsinho gravou o clipe da música "Leva-me Tudo" com o duo pop Calema, composto pelos irmãos António e Fradique, no Rio de Janeiro, nesta semana. Com uma pegada pop e uma pitada de pagode, a canção tem previsão de estreia nas plataformas digitais em abril.



"Fico extremamente feliz com esse reconhecimento e essa amizade que a música me proporcionou. Estamos construindo algo maravilhoso juntos há algum tempo, e isso me deixa realmente animado. A arte une pessoas, ideias, propósitos. Sou grato porque ela me uniu a esses caras super talentosos dentro e fora dos palcos", comenta Dilsinho.

Nas redes sociais, o duo também celebrou a parceria musical. "A nossa passagem pela lusofonia levou-nos ao Brasil, terra onde o nosso amor pela música começou. Que privilégio partilhar esta jornada contigo, Dilsinho! O teu talento é imenso, mas o ser humano incrível que és torna tudo mais especial".