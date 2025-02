Whindersson Nunes está internado em clínica psiquiátrica de São Paulo - Reprodução/Instagram

Whindersson Nunes está internado em clínica psiquiátrica de São PauloReprodução/Instagram

Publicado 20/02/2025 21:54 | Atualizado 20/02/2025 21:55

Rio - Whindersson Nunes, de 30 anos, está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo desde a última semana. A notícia foi divulgada pela Non Stop Produções, agência que gerencia a carreira do influenciador e comediante, nesta quinta-feira (20).

fotogaleria O comunicado informou que a decisão foi tomada pelo artista, que precisa de acompanhamento médico especializado. "O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar. Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem e feliz com sua evolução", disse em nota.

A Non Stop Produções encerrou o comunicado pedindo a compreensão do público. "Ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento".