Daniel Rocha em treino de boxe - Leo Franco/AgNews

Daniel Rocha em treino de boxe Leo Franco/AgNews

Publicado 20/02/2025 17:54

Rio - Nesta quinta-feira (20), Daniel Rocha foi clicado durante treino de boxe em uma academia de São Paulo. O namorado de Vitória Strada reforçou a preparação depois de chamar MC Gui de "frouxo" por fugir de uma luta com ele

fotogaleria

"Esse vídeo aqui é um papo direto para o MC Gui. Vamos ver se agora ele para de fugir da luta. Você é frouxo e tem medo de mim. Eu também teria medo de mim. Estava tudo marcado com a luta, você falou que vai pegar um playboy, que sou eu, no caso. Tudo certo, não vou correr, não", disse o ator, alegando que o funkeiro subiu de categoria para escapar do combate.