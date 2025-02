Angelica desabafa sobre a vida pública - Reprodução Instagram

Publicado 20/02/2025 11:11 | Atualizado 20/02/2025 11:32

Rio - Angelica, de 51 anos, fez uma análise sobre a vida pública e exposição pessoal, nesta quarta-feira (19). Em uma publicação feita no Instagram, a mulher de Luciano Huck relatou os desafios de manter o equilíbrio e contou que as coisas mais importantes que tem na vida não precisam ser mostradas o tempo todo.

"Encerrando mais um dia de trabalho. Enquanto tiro a maquiagem, reflito sobre equilíbrio entre a vida pública e a pessoal. Vida pública não é fácil, mas aprendi a proteger o que mais importa: minha essência, minha paz e minha família. No fim, tudo é sobre saber quando postamos algo publicamente e quando guardamos os lindos momentos especiais apenas na memória", escreveu na legenda.

A apresentadora explicou que ter a vida exposta não é fácil. "Como a gente faz para equilibrar a carreira, a vida pública e a vida pessoal? Como faz, né? Que equação é essa? A verdade, é que não é simples. Não é uma coisa fácil. Viver de frente para as câmeras, ter a vida exposta, tem também seus desafios", declarou

Angelica afirmou que pessoas já tentaram se aproveitar da sua exposição. "Ao longo dos anos, a gente vai entendendo quem está do nosso lado. Amigos de verdade, são aqueles que ficam, estão por ali, sempre apoiando, quem você pode realmente contar e que você sabe também que não é pelo o que você pode oferecer. Eu já vi muita gente passar pela minha vida querendo algo. Aproveitando o que a exposição trás. E isso é uma das partes mais difíceis, aprender a filtrar o que é mais íntimo", relatou.

A mulher de Luciano Huck contou sobre as práticas que costuma fazer para desconectar do excesso de informações. "Para mim, a meditação, yoga, os retiros que eu faço, são fundamentais para ter esse equilíbrio. Mas, não são só essas práticas. São as escolhas também. As escolhas que me ajudam a manter os pés no chão, a manter a mente tranquila, são as formas de desconectar do excesso de informação, e tudo que vem junto com esse excesso, junto com a vida pública".

A artista declarou que os filhos tem o direito de escolherem o que vão fazer. "E eu acredito que a gente precisa parar, respirar e se encontrar de novo. Esses momentos que me dão força, me dão também essa clareza para trocar o barco e continuar. E claro que equilibrar isso com a família. Os meus filhos por exemplo, eles todo o direito de escolher o que vão fazer. Se eles vão manter a vida privada ou não, se eles querem realmente estar expostos. E eu respeito muito isso", disse ela.

Angelica finalizou dizendo que aprendeu diversas coisas com a vida pública. "A vida pública ela trouxe muitas coisas boas, mas também me ensinou que as coisas mais preciosas elas realmente não precisam ser mostradas o tempo inteiro. No fim de tudo, é sobre escolhas. As que eu faço para manter a minha paz, minha essência e as que eu faço pensando no que é melhor para a minha família. O trabalho é uma parte muito importante da minha vida, e é uma parte de quem eu sou, mas ele não define tudo. O verdadeiro equilíbrio ele está em saber quando é a hora da gente se expor, quando é a hora da gente se recolher, e quando é a hora da gente cuidar do que mais importa", concluiu.