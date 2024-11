Paloma Bernardi leva a melhor na disputa por buquê em casamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/11/2024 11:13 | Atualizado 18/11/2024 11:17

Rio - Paloma Bernardi, 39 anos, mostrou nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (18), que levou a melhor na disputa pelo buquê da noiva, no casamento de amigos. Para a celebração, a atriz optou por usar um vestido longo azul.



"Loira ou morena sou da família e estou 100% celebrando o amor junto com os meus! Porque somos amor, só aceitamos amor e desejo amor aos noivos. Foi tudo lindo, emocionante e que fique claro: A loira misteriosa (no caso eu) pegou o buquê e o VAR pode provar", brincou a atriz, que recentemente mudou o visual para sua nova personagem da quarta temporada da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay.

A sigla mencionada por ela significa "Video Assistant Referee", que traduzida para o português é "Árbitro Assistente de Vídeo", ferramenta que analisa imagens para auxiliar o árbitro principal em uma partida de futebol. Ela usou a expressão em tom descontraído, já que compartilhou um registro do momento exato em que conseguiu pegar as flores arremessadas pela noiva.



Muito comum em casamentos, a crença popular diz que a convidada que conseguir pegar o buquê será a próxima a casar. A atriz está solteira desde o término com o ator Dudu Pelizzari, em 2022.