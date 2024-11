Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem passeio romântico em hotel fazenda - Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2024 11:19 | Atualizado 18/11/2024 11:20

Rio - Sabrina Sato compartilhou um vídeo de um passeio de bicicleta com Nicolas Prattes, nesta segunda-feira (18), em um hotel de luxo no interior de São Paulo. O ator fez um vídeo dos dois de frente para um espelho no passeio ao ar livre.

Após admirar a paisagem, o casal deu um beijo apaixonado ao som da música francesa "Soleil Soleil", de Pomme, que canta em um trecho: "Encontre o sol/ Que nos faz falta/ Que queimará todas as nossas tristezas/ O sol que nos assombra".

A apresentadora está com o namorado, a filha Zoe e a família em um hotel fazenda para comemorar o aniversário do pai, Omar Rahal. A mãe, Kika Sato, os irmãos, Karin Sato e Karina Sato, além de cunhados e sobrinhos de Sabrina também estão na viagem. O local tem diárias que custam até R$ 4,4 mil.