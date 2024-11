Hugo Gloss diz que Tiago Leifert é o ’famoso mais chato do Brasil’ - Reprodução de vídeo / X

Hugo Gloss diz que Tiago Leifert é o ’famoso mais chato do Brasil’Reprodução de vídeo / X

Publicado 19/11/2024 07:52

Rio - O jornalista Bruno Rocha, mais conhecido como Hugo Gloss, foi o convidado desta segunda-feira (18) no programa "De Frente com Blogueirinha". Durante a atração, ele foi questionado pela apresentadora sobre quem era o 'famoso do meio artístico mais chato do Brasil'. Ele, então, disse que era o também jornalista Tiago Leifert.



"Eu acho que ele melhorou, mas na época do 'Big Brother [Brasil]', que ele apresentava, ele ficava muito irado com as coisas que as pessoas falavam. Então ele começava a brigar com as pessoas nas redes sociais, ele saiu do Twitter [atual X] falando que lá é muito tóxico. Não conseguiu lidar muito com o 'rojão'", falou Hugo Gloss.

Em seguida, ele refletiu que Tiago ainda participa de discussões públicas na internet. "Eu acho que ele ainda se envolve em muita polêmica", disse o jornalista. Blogueirinha, então, concordou. "Ele se envolve... ele teve uma recente também". Vale lembrar que em 2020, quando Tiago ainda apresentava o reality da TV Globo, ele e Hugo Gloss trocaram farpas nas redes sociais. Em seguida, ele refletiu que Tiago ainda participa de discussões públicas na internet. "Eu acho que ele ainda se envolve em muita polêmica", disse o jornalista. Blogueirinha, então, concordou. "Ele se envolve... ele teve uma recente também". Vale lembrar que em 2020, quando Tiago ainda apresentava o reality da TV Globo, ele e Hugo Gloss trocaram farpas nas redes sociais.

Blogs: “Quem é o famoso mais chato do Brasil?”

Hugo Gloss: “Jair Bolsonaro”

Blogs: “Famoso no meio artístico?”

Hugo Gloss: “Tiago Leifert” pic.twitter.com/YXb8R0PFH8 — QG do POP (@QGdoPOP) November 18, 2024

Polêmica recente

No final do mês passado, Leifert opinou sobre ausência de Vini Jr na cerimônia da "Bola de Ouro", em Paris, dizendo que o jogador do Real Madrid, que não levou o prêmio de melhor jogador do futebol europeu apesar do favoritismo, deveria ter comparecido ao evento . A declaração gerou muitas críticas de internautas e famosos