Alok e Anitta gravaram juntos o clipe da música Looking For Love - Bravin/Divulgação

Alok e Anitta gravaram juntos o clipe da música Looking For LoveBravin/Divulgação

Publicado 19/11/2024 05:00

Rio - Era tudo jogada de marketing! Após trocarem indiretas sobre "fama" nas redes sociais, Anitta, de 31 anos, e Alok, de 33, lançaram juntos, nesta segunda-feira (18), o clipe da nova música "Looking for Love", single de pop eletrônico com batidas latinas, que traz uma crítica sobre essa busca incessante por holofotes e pelo amor e aceitação do público a todo custo.

fotogaleria

"As pessoas estão cada dia mais ligadas nessa coisa da competição e dos números de um e de outro, quase não falam mais sobre a qualidade do trabalho musical de um artista, falam só sobre os números, alcance", comenta Anitta.

A cantora explica que, com o algoritmo, uma música fazer sucesso "é muito mais questão do marketing, investimento, do que a qualidade da canção". "Minha ideia foi realmente colocar uma crítica nesse ponto. Acho que é uma música que todos os públicos vão curtir, de todas as classe e idades. A gente gravou em português também, depois vamos soltar. A ideia da competição é mais para dar ao público o que eles gostam, de ficar medindo quem fez mais número ao invés de escutar a qualidade daquele som. E o clipe também é mais sobre isso", destaca.

Alok diz que essa 'disputa' é criada pela especulação e demonstra arrependimento por um erro no passado, quando postou que era o brasileiro mais ouvido no mundo. "Estava só celebrando. Não queria dizer que eu era mais ouvido que a Anitta, mas aquilo gerou uma competição. Logo depois acabei apagando, porque acabou gerando isso. E esse marketing agora foram dois dias meio caóticos nas redes sociais, mas depois a gente amenizou e acabou fazendo as pazes. Por que não andarmos juntos?", reflete o DJ.

Anitta complementa: "Só fui descobrir disso agora. O próprio artista não está ligado nisso (de quem é o número 1). Dessa vez, a gente mostrou para a galera que era só para provocar mesmo e que só eles se importam com essa coisa da competição".

Para a Poderosa, quando o artista se preocupa estar nas paradas de sucessos se perde um pouco da inovação. "Para você ter uma vida que vai ser bombação na primeira semana, você tem que fazer algo que a galera já está curtindo, perde-se bastante a inovação como artista e eu sou uma pessoa que gosta de fazer diferente. Acho que o Alok também. Isso que fez a gente sair do Brasil e atingir outros públicos", analisa.

Anitta e Alok sentiram 'vazio' quando atingiram o top 1

Além de serem artistas brasileiros de sucesso internacional, com carreiras consolidadas, eles têm mais em comum: estão em fases maduras das suas carreiras e não se preocupam mais em estarem no topo. Eles admitem que sentiram um "vazio" grande quando alcançaram o auge na carreira.

"Quando nós alcançamos isso que todo o brasileiro tem o grande sonho, da carreira internacional, caramba, não é isso (que nos realiza), porque para isso a gente tem que estar longe da família, longe do país que a gente ama, da nossa comida, das nossas celebrações, da nossa cultura, dos nossos costumes. E a meu ver é uma coisa que me preenche mais do que o público no mundo inteiro. Então, hoje em dia o conceito da música, para mim, é fazer uma música que acho legal, que estou gostando e que vou adorar performar no palco", opina Anitta.

Já Alok tem o desejo de fazer a diferença."Acho que para mim o futuro é muito essa questão de usar a minha plataforma para estar sempre fazendo a diferença, transformando esse mundo em um lugar melhor. E para mim é só não voltar com aquele vazio existencial que eu tive. Então, enquanto eu estiver preenchido, eu estou tranquilo".

'Hoje em dia o público não valoriza o clipe'

Anitta entrega que quase não lançou o clipe de "Looking for Love", porque Alok não costuma gravar audiovisuais e também porque as pessoas assistem cada vez menos esses vídeos, que costumam ter investimento alto. "Hoje em dia o público não valoriza o clipe como valorizava. Antigamente você investia milhões num clipe e você tinha o resultado desse audiovisual, porque passava na TV, as pessoas assistiam muita TV, viam muito clipe, então, dava um resultado".



A cantora explica que atualmente é melhor investir esse dinheiro em outras coisas de marketing. "Só que ainda assim gosto muito, o clipe é a minha parte favorita das músicas, que é você conseguir contar a história por trás de uma outra interpretação daquela letra por trás da música. Mas o desafio hoje em dia é como fazer um clipe barato que não perca a qualidade e a criatividade e passe uma mensagem bacana".

A ideia de Anitta, que também atuou como diretora do clipe, é de mostrar a tecnologia que o Alok sempre traz nos trabalhos e juntar com o interesse do público de conhecer os bastidores. "A ideia era mostrar esse vício no amor do público, né? Ter mais números, mais fãs, mais seguidores e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas o 'backstage', mostrar para as pessoas como é atrás gravando tudo isso", conclui.

Confira o clipe: