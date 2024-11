O ator Cláudio Cinti - Reprodução

Publicado 19/11/2024 10:55 | Atualizado 19/11/2024 11:00

Rio - O ator Cláudio Cinti, 59 anos, que atuou em novelas da Globo e Record, foi às redes sociais pedir ajuda financeira aos seus seguidores após passar por problemas graves de saúde. Ele também é taxista e está impossibilitado de trabalhar porque está de repouso.

"No dia 30 de outubro, dei entrada na emergência com o quadro grave de pneumonia, com o rim parado. Só tenho um rim que funciona, ele parou. Eu tive septicemia, fiquei entubado sete dias. Depois fiquei mais sete dias internado. Nesse período, durante dez dias pelo menos, eu fiz hemodiálise", iniciou.

Depois disso, Cláudio passou por um procedimento cirúrgico para fazer uma correção. "E aí me permitiu ter alta. Eu tô aqui em casa, em repouso absoluto, por recomendações médicas. Focado realmente em repousar", completou.

Amigos se uniram e fizeram a campanha "Abrace Cláudio Cinti". "Estou daqui rezando e torcendo pela sua plena recuperação! Tenha fé, o pior já passou, se Deus quiser! Agora a onda de solidariedade e empatia que você comumente comanda será destinada a você, que merece toda a atenção! Se cuide e acredite que logo, logo você estará novinho em folha!", escreveu uma amiga.

Além de fazer teatro, o ator já fez participações em "Terra e Paixão", e "Família é Tudo", da Globo, "Rainha da Pérsia", da Record e "Pedaço de Mim", da Netflix.