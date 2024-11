Lorena Maria via stories - Reprodução Instagram

Publicado 19/11/2024 12:58

Rio – Grávida de MC Daniel, Lorena Maria mostrou, nesta última segunda-feira (18), imagens da ultrassom do primeiro filho. A influenciadora compartilhou, no Instagram Stories, a semelhança entre a boca do bebê com a dela, e afirmou que achou que fosse parecer com o funkeiro.

"Neném a cara da mamãe. Vem um light skin por aí", declarou. "Eu achava que ia vir a cara dele (Daniel), porque eles mudam muito, na última ele estava mais magrinho, agora ele está mais gordinho. Na última achei parecida com ele, agora estou achando mais parecido com isso. Eu ia ficar p*ta, parida e nascer a cara do pai que não sentiu nada", disse ela.



Lorena relata que sonhou que seria um menino parecido com seu próprio pai. "Eu já sabia que ia vir um menino porque eu sonhei com um menino. No sonho eu olhava para ele e pensava: 'Meu Deus é igualzinho ao meu pai'. E tudo está igual a ultra, eu olho para ultra e eu penso que esse sonho foi um presente de Deus", explicou.