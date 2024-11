Yasmin Brunet exibe tatuagem ao posar de biquíni - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet exibe tatuagem ao posar de biquíni

Publicado 19/11/2024 12:54 | Atualizado 19/11/2024 12:55

Rio - Yasmin Brunet, de 36 anos, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para compartilhar alguns registros aproveitando um dia ensolarado. Nos cliques, a ex-BBB exibiu as tatuagens ao posar de biquíni em um jardim, recebendo elogios de internautas e famosos.

"Sério... que gata", disse a atriz Marina Ruy Barbosa nos comentários da publicação. "Gata demais", expressou a ex-BBB Raquele Cardozo. "Bendito seja o útero de Luiza Brunet", brincou uma usuária das redes sociais. "Linda de viver", opinou outra pessoa.Apesar dos elogios recentes, no final do mês passado, a modelo precisou rebater alguns comentários sobre a sua aparência . "Acho que ela emagreceu muito o rosto", comentou um seguidor. A influenciadora não hesitou em responder: "Sim, quando o corpo emagrece, geralmente o rosto acompanha", declarou. Outro internauta perguntou: "Meu Deus, o que aconteceu com seu rosto?". Yasmin replicou: "Não sei, me diz você".Poucos dias antes do ocorrido, Yasmin explicou que as mudanças que fez no estilo de vida, contribuíram para a perda de peso . Esses ajustes ajudaram a desinflamar e controlar os sintomas de lipedema, uma doença crônica que afeta, principalmente, mulheres. Causa acúmulo de gordura e inchaço nas pernas e braços, podendo provocar dor. A condição exige cuidados especiais, pois não responde ao emagrecimento comum.