Giovanna Ewbank curte Salvador em família - reprodução Instagram

Publicado 19/11/2024 20:00 | Atualizado 19/11/2024 20:02

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais para dividir com seus seguidores registros de uma viagem especial em Salvador. A atriz, que estava acompanhada do marido, Bruno Gagliasso, e dos filhos Titi, Bless e Zyan, contou como a capital baiana é significativa para sua família. "Salvador, mais uma vez você nos recebeu de braços abertos, como sempre faz.

Cada esquina dessa cidade carrega um pedaço da nossa história", escreveu Giovanna em um relato emocionado. A viagem aconteceu durante a primavera, quando a família aproveitou o clima mais quente para momentos de lazer e conexão. Em suas publicações, Giovanna destacou como seus filhos se sentem em casa na cidade: "Um lugar onde meus filhos se sentem tão à vontade, tão em casa, que é impossível não me emocionar", afirmou.



Os registros mostram momentos da família explorando pontos turísticos, passeios de barco e aproveitando praias paradisíacas. Para Giovanna, Salvador oferece mais do que belas paisagens; é um espaço de conexão para seus filhos. "Aqui, eles se reconhecem, se conectam com algo maior. É como se Salvador falasse direto ao coração deles", compartilhou.



A viagem incluiu visitas a museus e momentos de diversão, como no registro de Titi, a filha mais velha, explorando curiosa um dos espaços culturais da cidade. Antes de se despedir, Giovanna deixou uma mensagem de gratidão à cidade que tantas vezes acolheu sua família. "Muito obrigada, Salvador, por ser sempre esse lar acolhedor, cheio de amor e de vida. Nós te amamos e já estamos com saudades! Até breve."