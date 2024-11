Lindsay Lohan foi acompanhada do marido à pré-estreia de ’Nosso Segredinho’ - AFP

Publicado 19/11/2024 17:09

Rio - Lindsay Lohan roubou a cena ao surgir belíssima no tapete vermelho de seu novo filme de Natal, "Nosso Segredinho", da Netflix. Na noite desta segunda-feira (18), a atriz foi acompanhada do marido, o produtor Bader Shammas, à pré-estreia, que aconteceu no The Paris Theatre, em Nova York.

De preto, Lindsay apostou em um vestido com decote ousado e saia transparente da coleção Ready-To-Wear Primavera-Verão 2025 da grife Zuhair Murad. A aparência da atriz, de 38 anos, chamou a atenção dos internautas nas redes sociais.

"Cara, como a Lindsay Lohan deu a volta por cima, né? A diva mais bela que nunca e a carreira cada vez melhor", escreveu um perfil no X, antigo Twitter. "Uma salva de palmas aos responsáveis pelos procedimentos estéticos recentes no rosto da Lindsay Lohan. Dessa vez vocês arrasaram", brincou outro. "Surreal o glow up da Lindsay Lohan. Quem acompanha a diva desde garotinha sabe que ela já teve vários problemas com drogas, bebida, muitas polêmicas pesadíssimas! Fico feliz por ela estar em um momento bom da vida", celebrou um terceiro.

Acostumada a manter o relacionamento fora das câmeras, Lindsay e Bader Shammas fizeram uma rara aparição juntos na pré-estreia. Os dois começaram a namorar pouco antes do início da pandemia de covid-19. Eles noivaram em 2021 e se casaram em 2022. Junto, o casal é pai de Luai, que nasceu em julho do ano passado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Com Lindsay Lohan e Ian Harding no elenco, o filme de Natal "Nosso Segredinho" chega ao catálogo da Netflix em 27 de novembro. No longa, um ex-casal cheio de ressentimentos precisa passar o feriado na mesma casa, já que seus parceiros atuais são irmãos.