Publicado 19/11/2024 15:28

Rio - A ex-BBB Isabelle Nogueira, de 31 anos, já está se preparando para a estreia como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025. Nesta terça-feira (19), através das redes sociais, a cunhã-poranga mostrou que está investindo pesado nas aulas de samba para brilhar na avenida.

"Hoje é mais um daqueles dias de aula de samba on-line com uma professora maravilhosa que amo, a Luara, já tive aula presencial com ela no Rio de Janeiro. Estou aprendendo muito, vivendo um intercâmbio cultural. Aprendendo tanto o samba, que é uma área que saio da minha zona de conforto, quanto sobre a tradição do samba. Ela dá uma aula completa", contou.



O enredo da Grande Rio será "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", homenageará o estado do Pará. A ex-sister fará seu retorno à Sapucaí no último dia de desfile, 4 de março.