Angélica diz que Boninho 'quase desmaiou' quando soube que ela estava grávida de Joaquim - Reprodução / Instagram

Angélica diz que Boninho 'quase desmaiou' quando soube que ela estava grávida de Joaquim Reprodução / Instagram

Publicado 19/11/2024 20:43 | Atualizado 19/11/2024 20:46

Rio - Angélica compartilhou momentos marcantes sobre a maternidade em um vídeo no Instagram nesta terça-feira (19), enquanto promovia seu programa 'Angélica 50 e Uns', no GNT. A apresentadora relembrou a descoberta da gravidez de seu primeiro filho com Luciano Huck, Joaquim, hoje com 18 anos, revelando que, na época, estava prestes a estrear um novo programa na Globo sob a direção de Boninho.



fotogaleria

"Eu tive que contar para o diretor. Ele quase desmaiou, porque aquela notícia ia mudar minha carreira, como muda a carreira de qualquer mulher, muito mais do que de um homem", relatou.



Ela compartilhou que sempre teve o desejo de ser mãe, mas evitava tocar no assunto com os namorados. Com quatro meses de relacionamento com Luciano Huck, sentiu que algo estava diferente no corpo. "Avisei para Luciano que estava grávida, mas ele já sabia. Sempre fui muito próxima dos meus pais e da minha irmã e hoje em dia me pego agindo como meus pais. Quando Joaquim nasceu, eu virei outra pessoa, descobri que era uma boa mãe."



Além de Joaquim, o casal têm Benício Huck, de 16 anos, e Eva Huck, de 12. "O mais velho em pouco tempo vai sair de casa. Mas uma coisa não mudou: o amor que eu tenho pela família. A maior fleicidade que existe é estar em casa com todo mundo ao redor, um com a namorada, outro fazendo dever, Luciano dormindo no sofá, os cachorros destruindo tudo. Isso para mim é felicidade", garantiu.

Confira: