Lucas Pizane reprodução Instagram

Publicado 19/11/2024 17:28 | Atualizado 19/11/2024 17:28

Rio - Duda Fournier, mulher do jogador Lucas Paquetá, gerou repercussão nesta terça-feira (19) ao relatar, em tom irônico, sua decisão de retirar joias antes de visitar o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora afirmou ter tomado essa medida por medo de assaltos.

"Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha (...) Depois ela quer me levar no Farol da Barra. Ah gente, 'peraí', até minha aliança eu tirei, a pessoa 'tá' um pouco assustada", disse Duda, gerando críticas de internautas e personalidades.Lucas Pizane, ex-BBB e natural de Salvador, não ficou em silêncio diante do comentário da influenciadora. Por meio de seus stories no Instagram, ele reagiu ao vídeo de Duda Fournier, defendendo o Pelourinho e destacando sua relevância cultural e histórica. "Vocês conhecem a história do Pelourinho? Para além de quando o Galvão chamava o Olodum para tocar e você via aquele bairro do centro histórico de Salvador, que sempre tentou preservar a cultura afro. Ele não conseguiu acompanhar a modernização da cidade no século passado e virou um bairro de moradia popular, de moradia dos mais pobres", explicou o ex-BBB.Ele reconheceu questões de segurança, mas ressaltou avanços recentes. "Não é para ignorar os problemas de segurança pública da cidade. Há de se parabenizar, inclusive, que atualmente o Pelourinho é um dos bairros com maior policiamento que eu vejo na cidade, cada esquina você vê um policial. Mas postar isso? Falar dessa forma? Poxa, é fod*", completou.Lucas encerrou a sequência de stories com uma imagem sua no Pelourinho, acompanhada da legenda: "Imagine deixar de ir num lugar lindo e histórico desses". A atitude do ex-BBB foi amplamente apoiada por internautas que também destacaram a importância de valorizar o patrimônio cultural de Salvador.