Publicado 19/11/2024 17:00

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, celebrou o aniversário de seu único filho, Rael, fruto de sua antiga relação com empresário André Resende, que completou seis anos, nesta terça-feira (19). A atriz mostrou momentos íntimos, no Instagram Stories, ao lado do primogênito e do noivo, Marcus Buaiz.

"Amor da minha vida", escreveu a atriz. "Vai, faz um pedido, mas não conta tem que estar só na sua cabeça. Sopra a vela bem forte", disse a mãe, enquanto o filho fazia o pedido e assoprava a vela de aniversário.

Isis e Marcus estão juntos desde 2023 e planejam o casamento para o ano que vem. O empresário tem dois filhos de sua antiga relação com a cantora Wanessa Camargo, José Marcus de 12 anos, e João Francisco de 10.