Juliette e Kaique CervenyReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2024 16:30

Rio - Juliette, de 34 anos, abriu o jogo sobre a relação com Kaique Cerveny, fisiculturista de 26 anos, durante participação no videocast "Acessíveis". A campeã do BBB 21 explicou como enxerga a diferença de idade entre ela e o namorado e por que prefere homens mais jovens em relacionamentos.



"Homem mais novo tem a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como a rainha. Eu vejo muito comentário: 'Ave Maria, o que é que essa mina quer com esse menino mais novo?'. Isso com outras artistas, amigas, vejo muito esses comentários. Comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes", brincou.



Juliette não está sozinha na escolha de parceiros mais novos. Algumas amigas famosas da cantora também viralizaram por relações com diferenças de idade semelhantes. Bruna Marquezine, de 29 anos, namora João Guilherme, de 22. Marina Sena, de 28, está com Juliano Floss, de 20. Já Anitta, de 31, vive um romance com o jogador Vinicius Souza, seis anos mais novo.