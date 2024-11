Gizelly no "Link Podcast" - Reprodução Youtube

Publicado 19/11/2024 14:52 | Atualizado 19/11/2024 15:21

Rio - Gizelly Bicalho criticou Rafa Kalimann após o pronunciamento da influenciadora sobre um comentário feito por Gizelly durante uma discussão com Sacha Bali em "A Fazenda 16", da Record TV. Durante participação no Link Podcast, a advogada foi questionada se se arrependeu de trazer assuntos externos para o reality.

"De fora, não. O que falei foi coisa que ele me contou, ele me contava, pô! Ele falou 'os meus amigos em uma viagem me pediram'. Inclusive, achei leviana a fala que a Rafa teve sobre mim. Ela me conhece muito bem. Ela sabe do meu coração. Ela sabe a mulher e a pessoa que eu sou", declarou.



A advogada afirma que o nome de Kalimann foi mencionado primeiro pelo ator. "O Sacha não parava de falar dela para mim e nas festas eu fazia 'hum hum', porque eu não queria falar da Rafa. Eu sei que a Rafa é uma pessoa que está em outro momento, não quer ser exposta e as coisas que eu tenho para falar dela são só coisas boas, mas quando eu vi o post dela falando 'O que a Gizelly está tentando insinuar'. Ele que falou para mim, 'eu estava na casa com 20 amigos, inclusive a Rafa estava, e elas falaram para eu não vir'. Eu não quero ficar levando de pessoas aqui de fora, ainda mais pessoas que não gostam de ser expostas", relatou.

Após ser citada por Gizelly, em "A Fazenda 16", em uma tentativa de ofender Sacha Bali, Rafa Kalimann. Tudo começou quando a advogada insinuou que o ator havia sido alertado por seus amigos, incluindo a modelo, para não participar do reality por conta de sua personalidade. A influeciadora digital decidiu se manifestar: "Agora pronto! Tenho nada a ver com isso não, gente. O Sacha que contou pra Gizelly lá dentro que falou com os amigos (e eu estava na mesa porque ele é amigo do Allan de décadas) e falamos para ele não ir, mas nada tem a ver com algo relacionado a ele como a Gizelly está dando a entender… Me tirem dessa pelo amor de Deus", disse ela.