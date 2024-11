Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro

Publicado 19/11/2024 15:16

Rio – Ticiane Pinheiro, de 48 anos, homenageou o marido, Cesar Tralli, de 53, nas redes sociais, após a indicação no "Melhores do ano" na categoria jornalismo, da TV Globo. Competindo com Maria Júlia Coutinho e William Bonner, a apresentadora aproveitou para pedir votos ao marido, nesta última segunda-feira (18).



"Parabéns por toda a dedicação, empenho e profissionalismo, amor!", disparou a apresentadora por meio dos Stories do seu perfil do Instagram. Tenho muito orgulho de você! Te amo. Bora votar, pessoal", declarou.



Ticiane e Cesar estão juntos há dez anos e são pais de Manuella, de 5 anos.