José Mayer e Vera FarjadoReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2024 14:53 | Atualizado 19/11/2024 14:54

Rio - José Mayer, 75 anos, faz aniversário de casamento com a mulher, Vera Farjado, e postou uma foto com ela no Instagram, nesta terça-feira (19). "Vera e eu, juntos há 53 anos! Não é brinquedo não!", escreveu o ator, afastado da TV desde 2016, quando atuou na novela "A Lei do Amor".

Em 2017, ele foi acusado de assédio sexual por uma figurinista que trabalhava com o ator na novela e foi desligado da Globo. Desde então, ele negou a acusação e passou a ter uma vida reclusa.

A postagem de Mayer com a mulher rendeu comentários de amigos famosos. "Queridos!", escreveu Miguel Falabella. "Que lindos", disse Luiza Tomé.

"Como faz falta na TV", disse uma seguidora. "Saudades de você nas telinhas, Zé! E que Deus continue abençoando você e sua linda esposa", comentou outra internauta.