Rio - John Stamos, conhecido por Tio Jesse, seu papel em Três É Demais, usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem ao amigo e colega de elenco Dave Coulier. A postagem incluiu fotos em que Stamos aparece careca, resultado de uma combinação de maquiagem e edição digital. O gesto foi feito em solidariedade a Coulier, diagnosticado recentemente com linfoma não-Hodgkin em estágio três.

A publicação, no entanto, gerou uma onda de críticas. Alguns internautas consideraram a atitude desrespeitosa, mas Coulier, que interpreta Joey na série, logo saiu em defesa do amigo. Coulier usou uma nota para esclarecer que não se sentiu ofendido pela homenagem e ressaltou a importância do humor no enfrentamento de momentos difíceis. "É a nossa amizade... e é assim que estamos lidando com esses tempos difíceis. Humor é o que me motiva", afirmou o ator. Ele ainda destacou que riu alto quando viu Stamos com a careca falsa, chamando-o de “um amigo verdadeiro e carinhoso”.Na legenda da foto, Stamos também demonstrou apoio ao colega. "Nada como usar uma careca artificial e exibir minhas habilidades no Photoshop para demonstrar um pouco de amor e solidariedade ao meu irmão Dave Coulier", escreveu.Coulier revelou o diagnóstico em outubro, após uma infecção respiratória. Desde então, tem encarado o tratamento com otimismo e compartilhado a importância do diagnóstico precoce. Durante entrevista ao programa Today, o ator refletiu sobre sua abordagem: "Escolho espalhar a mensagem sobre a importância do diagnóstico precoce para ajudar as pessoas. É assim que eu sou." O ator ainda lembrou perdas familiares para a doença e destacou o apoio que recebe dos amigos, como Stamos, que reforçou sua admiração pela força de Coulier. "Você está lidando com isso com tanta força e positividade — é inspirador", afirmou Stamos.