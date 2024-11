Klara Castanho aproveita folga em praia no Rio - Reprodução / Instagram

Klara Castanho aproveita folga em praia no RioReprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 13:08

Rio - Klara Castanho, de 24 anos, aproveitou a folga das gravações da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A atriz compartilhou um compilado de fotos, nas redes sociais, nesta sexta-feira (22), renovando o bronzeado nas areias cariocas.

"Que isso, errejotã [RJ]?, brincou Klara na legenda da publicação. Nos registros, a atriz aparece de biquíni azul e esbanja boa forma. Para espantar o calor, a artista bebeu um mate bem geladinho.Inclusive, uma cena de Eugênia na praia, interpretada por Klara no folhetim de Alessandra Poggi, repercutiu nas redes sociais recentemente. Na trama, a personagem é uma jovem que sofreu um grave acidente doméstico que deixou cicatrizes em seu corpo, depois de um incêndio. Ela, então, usa roupas que escondem totalmente as marcas. No entanto, pela primeira vez, ela corre para o mar, sentindo a liberdade para mostrar o corpo, já que está de noite e não tem ninguém para vê-la. "De dia eu não posso! Mas, à noite, sim", disse a jovem, em diálogo com a sua prima, Celeste (Débora Ozório).