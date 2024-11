Erick Jacquin - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 12:24

Rio - Erick Jacquin, 59 anos, surpreendeu ao revelar que recebe mesada da mulher, Rosângela Jacquin, responsável por controlar as finanças da família. O chef francês é dono de cinco restaurantes e trabalha ainda no programa "Pesadelo da Cozinha" e é jurado do "MasterChef Brasil", na Band.

"Todo dia 10 do mês, eu recebo uma mesada da Rosângela, mais ou menos, corresponde a 15 reais por dia”, contou Jacquin. “Ela [Rosângela] paga a gasolina. A gasolina está paga, não precisa pagar nada”, completou ele em vídeo publicado no perfil do "Pesadelo na Cozinha" no Instagram.

Apesar da quantia diária parecer pouco, o chef garante que o dinheiro rende bem: “Não é tão ruim, não. Se eu fumasse, estava péssimo. Mas eu não fumo. Então, na hora de tomar uma “cachaçazinha”, uma dose de cachaça pura, baratinha, é quatro, três reais”.



O chef concluiu afirmando quem realmente manda em sua casa: “Minha vida é isso. Agora, a vida dos homens mudou muito, muito! As mulheres que mandam”.

Erick é casado com Rosângela Jacquin, de 46, desde 2015. Juntos, eles têm os filhos gêmeos Antoine e Élise, que completam 6 anos em dezembro.