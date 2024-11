Eliana e Angélica - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 16:46 | Atualizado 22/11/2024 16:50

Rio - Para celebrar o aniversário de 52 anos de Eliana, Angélica compartilhou em seus stories do Instagram uma foto recente das duas amigas sorrindo e abraçadas, nesta sexta-feira (22). A mulher de Luciano Huck escreveu na imagem:

"Feliz aniversário, Eliana! Nossa amizade se tornou uma parceria cheia de carinho, risadas e momentos inesquecíveis. Que esse novo ano te trata muitas conquistas e alegrias. Aproveite o seu dia, minha amiga sagitariana!", disse.

A amizade das duas começou nos bastidores da TV, quando ambas apresentavam programas infantis. Desde então, elas se aproximaram e atualmente formam um trio de amigas inseparáveis junto com Xuxa Meneghel.

Novidades na Globo

Além de estar no elenco do "Saia Justa", no GNT, Eliana vai assumir a nova temporada do "The Masked Singer Brasil", que irá ao ar no início de 2025. A atração contará com Tony Ramos, Sabrina Sato, Tatá Werneck e Belo.