Leandro Hassum vive Silvio Santos em filmeFernando Pastorelli / Divulgação

Publicado 21/11/2024 10:15

Rio - Leandro Hassum, de 51 anos, interpretará Silvio Santos no filme "Silvio Santos Vem Aí", com previsão de estreia para agosto do ano que vem. A obra revelará os bastidores do programa que consagrou o apresentador, que morreu aos 93 anos, em agosto, como o maior comunicador do país.

Regiane Alves também está no elenco da produção como Íris Abravanel. Já Manu Gavassi dará vida à Marília, publicitária que vai trabalhar com Silvio. Embora no princípio ela fique desconfiada, aos poucos vai sendo conquistada pelo carisma do apresentador.

As gravações do longa-metragem, com direção de Cris D'Amato e produção da Paris Entretenimento, já começaram em São Paulo.