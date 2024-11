Tata Werneck chora com discurso de Ivete Sangalo sobre maridos mais novos - Reprodução de vídeo

Publicado 21/11/2024 08:00 | Atualizado 21/11/2024 08:06

Rio - Ivete Sangalo, de 52 anos, foi a convidada do "Light Night", do Multishow, desta quarta-feira (20), e conseguiu fazer a apresentadora Tata Werneck, de 41, cair no choro. Durante o quadro de humor "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo apontava a veracidade de suas respostas, a cantora fez um discurso sobre maridos mais novos, destacando que a diferença de idade "não determina absolutamente nada".

"Você acha que o meu relacionamento tem futuro?", perguntou Tata, que é casada com o ator Rafa Vitti, 12 anos mais novo. Ivete, então, respondeu: "Eu não só acho que vocês têm futuro, como acho que vão ser aquele casal para vida toda", iniciou a cantora. "Você não vai me fazer chorar no polígrafo, né?", disse Tata, com a voz embargada.A cantora, que é casada com o nutricionista Daniel Cady, de 39 anos, continuou. "Tenho a situação de ser casada com um cara muito mais jovem do que eu. Em nenhum momento a gente fala sobre isso porque isso não determina absolutamente nada. O que determina para nós a diferença de idade é quanto o tempo foi desgovernado de não nos unir no mesmo tempo, mas ele deu um jeito de correr um pouquinho e jogar a gente na mesma era. Então acho que o tempo fez isso com vocês, jogou no mesmo espaço e tempo para vocês se encontrarem. Vocês vão viver lindos e felizes para todo o sempre", concluiu Ivete.Mesmo emocionada, a apresentadora brincou: "Ela me fez chorar no polígrafo. É verdade. Você aí de casa que não tem ninguém, seu marido pode não ter nascido ainda".Tata e Rafa começaram a namorar em 2017. Em 2019, oficializaram a união. O casal é pai de Clara Maria, de 5 anos. Ivete e Daniel são casados desde 2011. Eles são pais de Marcelo, de 15, e das gêmeas Maria e Helena, 6.