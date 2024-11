Tiago Abravanel se emociona ao recordar morte do avô, Silvio Santos - Reprodução de vídeo

Tiago Abravanel se emociona ao recordar morte do avô, Silvio SantosReprodução de vídeo

Publicado 19/11/2024 11:48

Rio - Tiago Abravanel, de 37 anos, se emocionou ao recordar a morte do avô, Silvio Santos, durante participação no programa "Conversa com Bial", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (18). O dono do SBT faleceu em agosto deste ano, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1."Eu estava no Rio [de Janeiro], a gente estava fazendo o espetáculo ['Hairspray']. Ele [Silvio Santos] já tinha saído do hospital, a gente achava que estava tudo bem e depois ele voltou. Mas a gente achava que estava tudo bem, tudo sob controle. Claro que para um homem de 93 anos não é simples e fácil, então quando recebi a notícia, não imaginava que pudesse acontecer tão rápido", relembrou o filho de Cintia Abravanel.

Em seguida, o ator contou o que fez após descobrir que o avô havia morrido. "A primeira coisa foi voltar para dar um abraço na minha mãe e ficar perto dela. Era o que eu precisava fazer. E aí, vi que ela estava mais forte do que eu imaginava, como a mulher que ela sempre foi, forte e maravilhosa. Perguntei para ela: 'Mãe, eu acho que se o vovô estivesse na situação e tivesse perdido alguém, ele trabalharia no domingo?'. Aí ela falou: 'Com certeza'. E aí, voltei para o Rio de Janeiro no dia seguinte, depois do velório, para fazer a última sessão [de 'Hairspray']. Tive o carinho e o amor desse elenco que para sempre vou amar e ser muito grato", lembrou, com lágrimas nos olhos. O ator está em cartaz em São Paulo com o espetáculo "Hairspray".Em outro momento do bate-papo com Pedro Bial, Tiago disse que ganhou destaque após protagonizar, em 2011, "Tim Maia - Vale Tudo". O musical contava a trajetória do cantor, que morreu em 1998. "Depois que fiz Tim Maia passei a fazer shows. Tive a honra de cantar com grandes cantores da música nacional, como Roberto Carlos e Ivete Sangalo", falou.Apesar de ser grato pelo trabalho, Tiago frisa que não faria o personagem novamente. "Na época nunca foi levantada a questão de um ator branco fazer um papel de um personagem negro. E hoje, pensando que as oportunidades nunca foram iguais, e continuam não sendo, não faria. Não faz sentido", destacou.