Péricles comanda série de entrevistas no Canal Bis - Divulgação

Publicado 18/11/2024 19:59

Rio - Nesta segunda-feira (18), o cantor Péricles estreia no Canal Bis, às 21h, a série especial de entrevistas "Voz da Consciência". Em oito episódios, o artista receberá personalidades negras da música. A primeira convidada será Preta Gil.

fotogaleria Com o Rio de Janeiro e o samba como cenários, o projeto contará com números musicais e depoimentos de personagens importantes do samba carioca, que foram gravados na Cidade do Samba. Ainda passarão pelo programa o grupo Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Dudu Nobre, Teresa Cristina, Pretinho da Serrinha, Leandro Sapucahy e Chico Brown.

"A música surge como um grande instrumento de educação e pensamentos de sociedade. E quando falamos de samba, exaltamos um gênero que tem sua história entrelaçada com a trajetória do povo preto no Brasil. Nesta série, eu tive a honra de dividir o palco e as histórias com grandes artistas e mostrar que é possível pensarmos nos caminhos que queremos para a juventude e toda população negra deste país. E quanto mais longe nossa voz alcançar, maior será o êxito em construir um Brasil mais justo", afirma Péricles.