Magda Gomes integra o elenco da novela ’Mania de Você’ com a personagem MarleteGlobo / Fábio Gomes

Publicado 18/11/2024 12:57

Rio - A atriz Magda Gomes irá integrar o elenco da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", com a personagem Marlete Tresoitão, em cenas previstas para irem ao ar nesta semana. Parceira de Leidi (Thalita Carauta) do tempo em que as duas dividiram cela na cadeia, ela vai se passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn (Gi Fernandes).

No folhetim de João Emanuel Carneiro, a impostora chega à casa de Berta (Eliane Giardini) para conhecer a família de Tomás (Paulo Mendes) e choca a todos com sua postura rígida e desconfiada. O esquema é porque a ricaça quer conhecer a família da jovem, após descobrir que ela está grávida do seu filho. Berta não imagina que os verdadeiros pais da moça são Leidi (Thalita Carauta), a empregada, e Sirlei (David Junior), o motorista.