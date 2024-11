A Fazenda 16: Juninho Bill acusa Gui Vieira de armar tentativa de agressão - Reprodução de vídeo / X

Publicado 18/11/2024 12:05

Rio - Juninho Bill acusou Gui Vieira de armar uma tentativa de agressão contra Fernando Presto, neste domingo (17), depois da dinâmica de apontamentos de "A Fazenda 16", da Record, e causou uma discussão. De acordo com o cantor, o ator colocou a mão para trás com esse intuito, enquanto estavam sentados na área da dinâmica.

Na ocasião, Fernando estava levantando para discutir com outro participante do reality, Sacha Bali. Juninho, então, disse que a atitude foi uma tentativa de fazer com que o chef de cozinha pisasse na mão, o que geraria uma possível expulsão por agressão. Após ouvir a acusação, Yuri Bonotto defendeu o amigo.

"Se pisar, não é agressão, Juninho. Tu é um palhaço, sério mesmo! Tu é um idiota! Querendo falar coisa pra ser expulso. Tu é um idiota, manipulador", rebateu o dançarino, conhecido pelo personagem "Bombeiro da Eliana"."Você acha que no meio da gritaria eu vou me preocupar? [...] Eu botei a mão porque eu me ajustei. Que tipo que mente diabólica você acha que eu sou? [...] Eu estava me ajustando", rebateu Gui. O ator afirmou que estava com dor no braço e precisou mudar de posição."Eu, no seu lugar, tiraria a mão para não ser pisado. Eu acho que fez de propósito. Você ajeitou a mão para ele pisar", acusou Juninho. Gui é segurado por Yuri e a briga cresce. "Solta ele, Yuri!", provoca o cantor.Dessa vez, é o ator que precisa segurar o dançarino, que dispara uma série de ofensas para Juninho. "Cala a boca, filho da p***. Está desestabilizando o guri, seu otário. Velho do c*r*lh*, quer desestabilizar o menino? Quer? Seu p** no c*, Zé Lúcifer", grita Yuri.