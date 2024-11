MC Daniel esteve no palco do ’Domingão com Huck’ - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 17/11/2024 22:28

Rio - MC Daniel participou do "Domingão com Huck" e chorou ao mencionar a gravidez da noiva Lorena Maria. No palco da atração, o artista reviu imagens da ultrassonografia do primeiro filho que espera com a empresária.

"Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso", disse. O cantor também fez uma declaração para a amada. "Sou apaixonado por ela".

MC Daniel ainda refletiu sobre o vazio que encontrou após alcançar o auge do sucesso. "Como já disse aqui outras vezes, durante muito tempo busquei por ter dinheiro e fama, e quando eu tive a fama, o dinheiro me encontrei mais vazio do que do que antes. Percebi que o verdadeiro valor, estão nas pessoas que são aquelas ali (família e noiva que estavam na plateia) mais os meus avós, que faltaram. Ainda bem que eles ficarem em casa, se não já iriam chorar também".