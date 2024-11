Virginia Fonseca durante o ’Sabadou’, do SBT - Reprodução de vídeo

Publicado 17/11/2024 10:53

Rio - Virginia Fonseca falou sobre a vida íntima com Zé Felipe durante o quadro "Se Beber, Não Fale", do programa Sabadou com Virginia", do SBT, neste sábado (16). A apresentadora e influenciadora digital revelou que transou com o atual marido no primeiro encontro ao responder um questionamento de Lexa, uma das convidadas da atração.

"Gente, vocês não vão me julgar. Ninguém aqui pode julgar ninguém. É feio julgar", pediu Virginia. Gretchen, que também participou do programa, opinou: "Foi no dia, foi no dia (em que se conheceram). A apresentadora confirmou. "Com certeza".

A mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, então, comentou os motivos que a levaram a não resistir aos encantos do filho de Leonardo. "A gente estava na pandemia, e o Zé foi pra Londrina me ver. Eu falei: 'gente, quando eu vou ver esse gato novamente?'. Nunca mais! Ele foi me ver, mas eu deixei bem claro que eu só poderia encontrar ele poucas vezes", afirmou.

"Ele foi me ver sexta, sábado e domingo, e eu só poderia ver ele poucas horas no dia, porque eu tinha outras coisas para fazer. Aí eu falei: 'esse gato vai chegar, ficar três dias, quando eu vou ver esse gato novamente? Nunca mais'....Então, ele chegou e... Sabe... A gente já ficou. Aí eu fui embora, no sábado de manhã eu voltei, a gente ficou de novo, e ele me pediu em namoro. Deu certo!", completou.



Grávida da primeira filha, Lexa disse que também fez sexo com Ricardo Vianna no primeiro encontro. "Para te confortar: comigo foi igual. Tá tudo bem!", disparou a cantora. "Tá tudo bem, a gente aqui com filho, tá maravilhoso!", concluiu Virginia.