Déa Lúcia participa do Conversa com BialReprodução de vídeo

Publicado 16/11/2024 10:47

Rio - Mãe do humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 após complicações da Covid-19, Déa Lúcia participou do "Conversa com Bial", nesta sexta-feira (15), e falou sobre os netos, Romeu e Gael, de cinco anos. A integrante do "Domingão com Huck" contou que as crianças, fruto da união do comediante e o dermatologista Thales Bretas, são terríveis e bem espertinhos.