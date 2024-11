Preta Gil fez participação surpresa em homenagem ao pai - Reprodução/Globo

Publicado 16/11/2024 19:31

Rio - O "Caldeirão com Mion" deste sábado (16) fez uma homenagem aos mais de 60 anos de carreira de Gilberto Gil. Além da plateia repleta de convidados, o programa contou com a participação surpresa de Preta Gil. A filha do cantor segue em tratamento após ser diagnosticada com quatro novos tumores pouco mais de um ano depois de retirar o câncer inicial.

fotogaleria "Não ia ter como fazer esse programa sem você," disse Marcos Mion. Ao lado do apresentador e de Lucio Mauro Filho, a cantora reviu imagens da infância e entregou como o pai lida com mensagens. "Ele aparece para reclamar de futebol e resolver coisa de trabalho só", revelou Preta.

No palco da atração, Gilberto Gil falou sobre a turnê "Tempo Rei", que estreia em março de 2025 em Salvador, na Bahia. "Ela vai me permitir, eu espero, descansar um pouco mais. Tão intensa e tão externa, espero que seja a última desse tipo, são muitos anos de estrada. Quero continuar fazendo música enquanto eu tiver saúde e gosto, mas quero intensidade menor", afirmou.

O artista explicou a escolha do nome da turnê, que também é título de uma de suas canções. "É um pentágono em nossos corações, é uma música que entra na vida de todos. A letra mexe com todo mundo, é difícil escolher a frase mais impactante da música", afirmou. Ele ainda disse que não fechou o repertório para essas apresentações. "Vou cantar tudo que eu puder cantar, vou ser generoso com o público".