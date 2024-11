Sasha Meneghel reflete que não sabia lidar com as pressões sobre o futuro: ’Fugi da fama’ - Reprodução de vídeo

Publicado 19/11/2024 08:51 | Atualizado 19/11/2024 09:28

Rio - Sasha Meneghel, de 26 anos, participou do programa "Sábia Ignorância", do GNT, desta segunda-feira (18), e revelou que 'fugiu da fama' na infância por não saber lidar com as pressões sobre o futuro profissional. Durante a atração, o bate-papo também foi sobre sustentabilidade. A filha de Xuxa, inclusive, disse que antes da faculdade de Moda, que cursou em Nova Iorque, tinha dificuldade para abordar o assunto.



"Nunca quis me aprofundar muito com medo de mudança, medo das coisas que poderiam acontecer de fato. Na faculdade, entrei mais a fundo nesses tópicos e estudos. Na adolescência, a gente procura evitar isso. É tipo um bicho-papão: 'Não quero tocar nisso, não quero conversar sobre isso [sustentabilidade]'. Ou porque são termos que ninguém consegue entender ou são dados talvez um pouco mais complicados ou simplesmente [não querer falar] por medo da mudança", falou Sasha, em conversa com a apresentadora Gabriela Prioli, .

Apesar de ter sido criada com ensinamentos sobre respeito ao meio ambiente e aos animais, a estilista relembrou que foi durante a graduação que começou a se interessar por sustentabilidade. "Onde eu estava tinha uma preocupação maior com a sustentabilidade porque fez parte do meu curso. Estudei moda, fui por um caminho onde pude estudar a moda como sociedade e a sustentabilidade querendo ou não era um grande tópico. A gente acabava conversando mais sobre isso", contou.

Sasha, que é dona da grife Mondepars, não considera que a marca seja sustentável. "De forma nenhuma eu a coloco como uma marca sustentável. Pode até me corrigir se eu estiver errada, mas na minha opinião, eu acho que a partir do momento que você está gerando algo novo, você deixa de ser sustentável. Obviamente tem escolhas na cadeia produtiva que podem ser sustentável, desde as fábricas que você escolhe trabalhar, os parceiros, a matéria prima, o próprio design... Mas se você não é um brechó, por exemplo, você deixa de ser sustentável", destacou.



A apresentadora questionou se era mais difícil tentar ser o mais sustentável possível ou lidar com gente tentando descredibilizar suas iniciativas por ser filha de Xuxa. "Essa pressão desde que 'o que ela vai ser quando crescer', pequenas pressões e pequenos questionamentos, eu não sabia lidar. Eu acho que por isso que por muitos anos eu fugi da fama. Tentei fugir desse lado. Não sabia trabalhar com a minha imagem. Obviamente a Mondepars está longe de ser perfeita, tem muita coisa que a gente pode melhorar, e eu não enxergo essas pessoas que talvez critiquem, e que trazem pontos como algo negativo. Contanto que seja um feedback construtivo, acho super válido. Hoje eu vejo como: 'Nossa, que bom que essas pessoas estão me cobrando isso, se estão me cobrando, também estão cobrando outras marcas. Então acho muito positivo", destacou a estilista.

Sasha também revelou o desejo de ser mãe. "Sempre foi um sonho da minha vida ser mãe. E por mais que me digam 'você quer gerar uma vida nesse mundo que hoje existe?'. Ao mesmo tempo que acho complicado, a gente aprende tanto com criança. Com a simplicidade, com amor genuíno, com a curiosidade".