MC Livinho relembra perrengue com fã: Fiquei bravoReprodução de vídeo

Publicado 20/11/2024 07:51

Rio - MC Livinho foi o convidado do programa 'Lady Night', do Multishow, desta terça-feira (19). Durante a atração, a apresentadora Tata Werneck fez várias perguntas de forma descontraída. Em uma delas, pediu para que o cantor relatasse algum perrengue que já enfrentou com fã.

"Já teve situações de você pedir algo para comer. Aí sobe e na hora que sobe [ao quarto de hotel para entregar o pedido], é uma mulher", relembrou o MC. O artista também falou que para conseguir lidar com o assédio do público, anda com seguranças.



Em seguida, o cantor contou que essas situações não aconteceram somente em hotel, mas durante show também. "Estava cantando, daqui a pouco uma fã que estava muito feliz... Ficou tão feliz que ela passou a mão no meu p**", disse.

Tata, então, brincou ao ouvir o relato. "Sabia que hoje é um dia alegre para mim?". O artista, no entanto, destacou que não gostou de ser tocado sem consentimento. "Aí eu fiquei bravo. Porque se fosse ao contrário, né?".



Em outro momento da atração, Tata perguntou qual é a diferença entre o MC Livinho e o Oliver, nome verdadeiro do cantor. "O MC Livinho consegue lidar com as situações se portando como artista, mas às vezes o Oliver quer falar, né? As vivências das antigas às vezes querem falar mais alto do que o artista, sabe? Então, eu procuro controlar isso fazendo algumas atividades e me deixando mais calmo", refletiu.