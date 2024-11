Gabriela Duarte e Renata Castro Barbosa - Divulgação/Vinicius Mochizuki

Gabriela Duarte e Renata Castro Barbosa

Publicado 23/11/2024 05:00

Rio - Amigas há mais de 40 anos, Gabriela Duarte e Renata Castro Barbosa estreiam como apresentadoras no "Pod, Amiga?", videocast que surgiu do desejo de trabalharem juntas em um projeto afetivo e que pudesse revelar o melhor dessa parceria de uma vida. Semanalmente, as atrizes recebem duplas de colegas para uma conversa sobre esse vínculo e conhecem relatos curiosos das relações genuínas dos internautas.

Elas contam que a ideia apareceu durante uma conversa com Carolina Peres, produtora do programa, e a roteirista Brunna Condini. "Acho que surgiu de uma forma tão espontânea...ali despretensiosamente tomando um vinho e conversando. Até hoje eu nem acredito que o videocast está rolando", diz Gabriela.

"Fizemos pouquíssimas coisas juntas na televisão. A gente foi conversando e pensou em fazer algo para falar sobre amizade, que é uma coisa que prezamos muito. A gente achava que podia ser legal saber coisas sobre essas relações que normalmente em entrevistas comuns a gente não fala, né? Não se comenta. Enfim, para que as pessoas conhecessem melhor os artistas com seus amigos", explica Renata.

Ao longo dos episódios, as apresentadoras compartilham histórias inéditas de uma amizade que começou ainda na infância e testemunhou o início da carreira de ambas. "Eu acho que o fato de nós sermos amigas há 40 anos dá um salto quântico, sabe? Nada precisa ser muito explicado, a gente se entende no olhar, na linguagem corporal mesmo uma da outra, né?", destaca Gabriela.

A filha de Regina Duarte detalha o processo de escolha dos convidados e a segurança que eles depositaram no projeto. "São pessoas que acreditam na nossa proposta, querem estar com a gente e bater papo, independente de ter ainda um apelo mais profissional. É a forma como artista está acostumado a se expor, no nosso caso, eu sinto que a gente começou bem na base da confiança mesmo. Chamamos os amigos de quem gostamos e de quem a gente tem curiosidade de conversar sobre esse tema".

No quadro "Tô no pod, amiga", os internautas enviam histórias de amizade. Alguns dos relatos escolhidos pela produção causaram surpresa em Renata. "A gente conhece no ar quando assiste junto com os convidados, e é muito bacana. Tem histórias ótimas, tem quem foi para um hotel e o lugar era uma roubada. Tem gente que furou o pneu e ficou horas tentando trocar enquanto o outro foi buscar ajuda. É um quadro que eu tenho um apreço enorme porque é a chance de quem está assistindo ao programa participar dele. A gente espera que as pessoas mandem cada vez mais."

Amizade

Com anos de convivência, Gabriela Duarte reflete sobre a troca de aprendizado com a parceira de videocast. "É muito difícil enumerar as tantas formas como a Renata me influenciou e ensinou. Me curou em muitos momentos e acho que às vezes só o fato de você saber que tem uma amiga com esse nível de cumplicidade e de amor, já é suficiente para tanta coisa. Que algumas vezes você nem usa essa amizade para determinadas questões da sua vida porque somos adultos e temos mil coisas para resolver. Só de saber que a Renata está na minha vida já é muito importante, mas ela sabe o quanto me guiou na minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional", conta.

Renata também expõe detalhes da sintonia com Gabriela e como isso ficou perceptível nos episódios do programa. "Eu aprendo com a Gabi a vida toda. Nós somos bem diferentes, embora muito semelhantes. Ela é muito mais objetiva do que eu, mais direta nas respostas, nos pensamentos, é mais objetiva mesmo. Eu aprendi a não dramatizar tantas as situações e ter um olhar mais racional. A nossa sintonia sempre foi muito forte e estamos descobrindo que a gente se conhece sem se olhar porque ficamos uma do lado da outra. Às vezes, a gente nem está se olhando e fala a mesma coisa".

Novos projetos

Em paralelo com o videocast, Gabriela vive a expectativa para o lançamento de um livro com suas memórias no primeiro semestre do ano que vem. "Sempre fui muito discreta. Não sei se a palavra é meio batida, mas eu nunca quis me expor muito. Sempre fui meio 'low profile'. Nunca gostei de ficar falando de mim e da minha vida, sempre foi só meu trabalho. Então, acho que o livro traz também esse lado de uma pessoa que viveu muitas coisas, afinal de contas, são 50 anos de vida e com muito orgulho. Uma trajetória bonita, bem construída, graças a Deus. Com muito esforço, então também tem muita história, tem muito bastidor... acho que é um livro que atende bastante a vários públicos e isso me deixa bem feliz."

A atriz ainda comenta o período afastada das novelas, seu último trabalho foi em "Orgulho e Paixão" (2018), da TV Globo, na qual interpretou a rainha do café Julieta Bittencourt. "Acho que fechei um ciclo, que é essa questão das novelas e da participação na teledramaturgia, com chave de ouro. Mas tenho vontade de fazer trabalhos na TV, mas sem a responsabilidade de ter que estar num projeto, podendo escolher e opinar naquilo que eu quero compartilhar com o público. Enfim, é um novo momento. Estou muito feliz e podendo fazer minhas coisas. Tenho um monólogo também que eu quero estrear em 2025".

Já Renata aproveita os frutos do sucesso de "Tudo Por Um Pop Star 2", sequência do filme baseado no livro homônimo escrito por Thalita Rebouças, enquanto prepara novos trabalhos. "Estou ensaiando 'O Bem-Amado, do Dias Gomes, para estrear em janeiro junto com o Diogo Vilela. Está sendo uma delícia porque fizemos o 'Zorra Total' juntos, mas a gente nunca tinha feito teatro e trabalhar com ele tem sido uma das coisas mais gostosas. Também estou fazendo a curadoria e a produção cultural do festival 'Humor Contra-ataca', que terá uma segunda edição em janeiro e início de fevereiro no Qualistage (na Zona Oeste do Rio). Ainda comecei a ensaiar meu monólogo com texto da Martha Mendonça, que foi roteirista do 'Zorra', e estamos caminhando para estrear no meio do ano que vem."