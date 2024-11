Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução Instagram

Publicado 06/11/2024 14:53 | Atualizado 06/11/2024 15:01

Rio - Sabrina Sato, 43, perdeu o bebê na 11ª semana de gestação. A apresentadora, que esperava seu segundo filho e o primeiro com o noivo Nicolas Prattes, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após exames confirmarem a não evolução da gravidez.

Em nota oficial, o hospital informou sobre o ocorrido: "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)".Sabrina e Nicolas Prattes estão juntos desde fevereiro de 2024. Em outubro, alguns veículos de comunicação anunciaram a gravidez, o que gerou grande expectativa entre fãs e amigos do casal. Aos 27 anos, Nicolas aguardava com Sabrina a chegada de seu primeiro filho.Sabrina Sato já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagle, com quem ficou casada por sete anos. Após o término em 2023, a apresentadora começou seu relacionamento com Nicolas, e, juntos, os dois idealizavam ampliar a família.