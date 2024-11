Chris Hemsworth diverte internautas com mortal para trás falso com o filho - Reprodução / Instagram

Chris Hemsworth diverte internautas com mortal para trás falso com o filhoReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 12:09

Rio - Chris Hemsworth divertiu a web com um vídeo que fez ao lado do filho, neste sábado (23). Na publicação, o ator ensina o menino a dar um salto mortal para trás, mas o que os internautas não esperavam é que viria uma montagem a seguir em que ele troca de lugar com outra pessoa, que veste uma roupa diferente.

"Apenas ensinando ao meu filho a verdadeira técnica de como dar um mortal para trás. Meio que como Yoda/Skywalker #hatersvãodizerqueéfake", brincou ele na legenda do post. A troca repentina de roupas, obviamente, chamou a atenção dos internautas, que lotaram a sessão de comentários com risadas.

"Chris fez tanto esforço que precisou mudar as calças?", brincou um perfil. "O cara, além de virar, muda a roupa em segundos... só podia ser o Thor mesmo", disse outro fazendo menção a um dos personagens mais famosos de Chris, o super-herói Thor. "Ele é tão extraordinário que troca de roupa na cambalhota! Aprendeu com o Rodrigo Hilbert", tirou sarro um terceiro.