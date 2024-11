Sthefany e Igor Raschkovsky - Reprodução Instagram

Sthefany e Igor Raschkovsky

Publicado 24/11/2024 12:24

Rio - Sthefany Brito, de 37 anos, comentou a diferença de idade com o marido, Igor Raschkovsky, que é pai de seus filhos, Enrico, de 3 anos, e Vicenzo, de dois meses. Neste sábado (23), a atriz foi questionada, em uma caixinha de perguntas do Instagram, sobre o assunto e contou que ele é três anos mais novo que ela.

"Ele é três anos mais novo. Nem é tanto assim, mas eu tinha me prometido que nunca mais namoraria alguém mais novo de novo! Me imaginava com alguém bem mais velho! Como se idade fosse sinônimo de maturidade, né? Paguei a língua! Igor muitas vezes é muito mais maduro do que eu em algumas situações", declarou.

Sthefany e Igor são casados desde 2018. No Instagram, a atriz compartilha a rotina com a família para os seus mais de três milhões de seguidores.