Sabrina Sato, Thais Piza, Eduardo Sterbitch e Nicolas PrattesReprodução do Instagram

Publicado 25/11/2024 07:40 | Atualizado 25/11/2024 07:41

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, e Nicolas Prattes, de assistiram a última apresentação do espetáculo "Uma Babá Quase Perfeita", estrelado por Eduardo Sterblitch, no teatro Multiplan, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (24). O casal fez questão de tietar o amigo nos bastidores e publicou um clique do momento no Instagram. A atriz Thais Piza também aparece na imagem.

"Eduardo Sterblitch, meu jogador. Hoje termina no RJ 'Uma Babá Quase Perfeita'", escreveu Sabrina na legenda. Horas depois, ela mostrou Nicolas se divertindo em uma cama elástica com Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.