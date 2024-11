Tati Minerato - Reprodução do Instagram

Tati MineratoReprodução do Instagram

Publicado 25/11/2024 12:15

DIA, nesta segunda-feira (25), a rainha de bateria da Estácio de Sá disse que está "profundamente triste e abalada" com a situação, repudiou a atitude da familiar e ainda pediu que não fosse associada ao caso. Rio - Tati Minerato, de 36 anos, quebrou o silêncio e se manifestou sobre o suposto áudio da irmã, Ana Paula Minerato, vazado nas redes sociais, contendo ofensas racistas. Em nota, enviada ao, nesta segunda-feira (25), a rainha de bateria da Estácio de Sá disse que está "profundamente triste e abalada" com a situação, repudiou a atitude da familiar e ainda pediu que não fosse associada ao caso.

fotogaleria

"Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história. Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa. Foi nesse espaço que cresci, aprendi e me desenvolvi como pessoa, cercada por uma diversidade que só me engrandece. Por isso, sempre busco reconhecer, respeitar e valorizar essa herança que tanto me inspira. Sou grata por me acolherem", inicia o comunicado.

Tati explicou que não apoia a atitudes que desrespeitem o próximo. "Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo. Minha mãe, Dona Sílvia, foi uma figura central nesse processo, sempre nos mostrando o valor de tratar todas as pessoas com igualdade e dignidade. Entretanto, diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa", afirmou.

Por fim, a rainha destacou: "Meu compromisso será sempre com a construção de um futuro onde o respeito, a inclusão e a igualdade sejam valores inegociáveis. É assim que vivo e como quero continuar minha trajetória, tanto no samba quanto em todas as esferas da minha vida".