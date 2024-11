Cauã Reymond aproveitando o dia na cachoeira - Reprodução Instagram

Cauã Reymond aproveitando o dia na cachoeira Reprodução Instagram

Publicado 25/11/2024 16:17

Rio - Cauã Reymond, de 44 anos, arrancou suspiros de internautas ao exibir o tanquinho em uma cachoeira de Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira (24). O ator publicou registros no Instagram, mostrando a paisagem natural e se refrescando no local.

fotogaleria

"Seguindo a trilha e encontrei uma cachoeira aqui em Foz do Iguaçu! Coisa boa é natureza", escreveu Cauã.

Ator recebeu diversos elogios de seguidores na postagem. "O mais lindo do meu Instagram", disse um. "Essa água poderia levar essa bermuda junto logo", brincou outro. "Meu Deus, esse homem é muito lindo", comentou mais um fã.

Recentemente, Cauã Reymond anunciou que estará no remake da novela "Vale tudo", da Tv Globo , e dará vida a César, que foi interpretado por pelo ator Carlos Alberto Riccelli.