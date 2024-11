Yudi Tamashiro anunciou gravidez da mulher Mila Braga - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 17:44

Rio - Yudi Tamashiro e Mila Braga estão à espera do primeiro filho. O casal anunciou a novidade em um vídeo compartilhado nesta segunda-feira (25). A mulher do apresentador contou que conseguiu engravidar um mês depois da retirada de um método contraceptivo.

"O primeiro positivo. Como descrever esse momento? Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, olhei para aquele teste de gravidez… e lá estava a confirmação: o presente mais lindo que o Senhor poderia nos dar. Um milagre estava crescendo dentro de mim. É difícil colocar em palavras o que estou sentindo. Um misto de alegria, gratidão, nervosismo e um amor que já é maior do que tudo que eu já vivi", celebrou.