Viviane Araujo recebe Luana Piovani para noite de samba na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araujo mostrou mais uma vez que tem samba no pé e esbanjou simpatia na quadra do Salgueiro, na noite em que a agremiação convidou a Grande Rio, neste sábado (23). Em seu camarote, a rainha de bateria ainda recebeu a atriz Luana Piovani, que já foi musa da vermelho e branco da Tijuca, no início dos anos 2000.

De passagem pelo Rio de Janeiro, Luana Piovani, que mora em Portugal desde 2019, aproveitou para se jogar no samba. Além de posar no camarote de Viviane, ela também foi clicada se divertindo no meio dos membros da agremiação.

Para a noite de samba, Viviane Araujo apostou em um vestido curtinho dourado de mangas longas, lotado de pedrarias, que davam um brilho especial, e franjas também brilhantes. Nos pés, um salto alto da mesma cor completava o look.

Além de Piovani, também marcaram presença na noite de samba famosos como o apresentador David Brazil, o jogador Edmundo, a atriz Carla Cristina, o irmão de Eri Jhonson Eco Araujo, e a nova musa do Salgueiro Ester Oliveira.

