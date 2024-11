União do Parque Acari divulga primeira fantasia em homenagem ao violão - Divulgação

Publicado 26/11/2024 08:39

Rio - A escola de samba União do Parque Acari utilizou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (25), para divulgar a primeira fantasia, em homenagem ao violão. Trata-se da Ala 13, intitulada "A Negra Melodia das Congadas", desenvolvida pelo carnavalesco Guilherme Estevão.

O instrumento se tornou essencial na cultura brasileira, marcando presença em diversas práticas culturais, festivas e religiosas. O destaque vai para a influência afro-brasileira, que incorporou o violão aos cortejos das 'Congadas', celebrações que relembram a coroação dos Reis do Congo e revisitam tradições africanas. Esses rituais, dedicados a santos como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, eram acompanhados por uma rica sonoridade, que unia violões, atabaques, ganzás e caixas.



Em 2025, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Cordas de Prata – Um Retrato Musical do Povo", que celebra o papel do violão na formação da identidade musical brasileira. A tricolor do Complexo do Acari irá desfilar na segunda noite da Série Ouro, no sábado (1º).